Varianta Omicron a coronavirusului nu este atat de inofensiva precum se credea inițial, concluzioneaza oamenii de știința. In Marea Britanie, pacienți infectați cu noua tulpina au ajuns in spital, iar in Africa de Sud s-a dublat numarul internarilor in doar o saptamana. Omicron se raspandește atat de rapid incat expertii din Regat se așteapta sa devina in scurt timp dominanta. In aceste conditii, administrarea dozei booster – cea de-a treia – devine imperativa, dupa ce studiile au aratat ca ofera protecție semnificativa in fața formelor severe ale bolii. Experții din Israel merg inca și mai departe…