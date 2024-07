Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile de formare și cercetare in domeniul biomedical reprezinta importante motivații ale organizarii, in perioada 1-12 iulie, a atelierului de analiza a datelor, biostatistica și inteligența artificiala pentru științele biomedicale si Școala de bioinformatica și genomica computaționala din ...

- In timp ce Europa se pregatește de primul tur al alegerilor electorale importante din Franța, cu consecințe pe termen lung pentru arhitectura intregului bloc european, o parte din cetațenii americani iși planuiesc vacanța pe „batranul continent”, insa diferențele de venituri dintre cele doua economii…

- Clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, ediția 2024, poziționeaza Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) in primele 1500 instituții de invațamant superior la nivel global. La nivel național, intre cele 19 universitați incluse in clasament, USV se situeaza pe poziția 4,…

- Școala de Studii Doctorale din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit in data de 11.06.2024, ora 10:30, in Aula Universitații, susținerea publica a tezei de abilitare intitulata „Identitate lingvistica reflectata prin practici socioculturale, onomastice și culinare”, in domeniul…

- Alianta Franceza din Suceava, in colaborare cu Universitatea „Stefan cel Mare”, Facultatea de Educatie Fizica si Sport si Asociatia Club Sportiv Academia de Sport Suceava a organizat pe data de 25 mai 2024, la Complexul de Natatie și Kinetoterapie din campusul universitații, prima editie a manifestarii…

- In perioada 9 – 10 mai a.c., Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a participat la INOVA-YOUTH, cea mai mare expoziție de inovații pentru tinerii pasionați de inventica din Europa Centrala. Evenimentul, la care au fost prezenți peste 400 de elevi si studenti din Croatia, Romania si Ungaria, a…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a gazduit, in perioada 10-11 mai 2024, a VII-a editie a stagiului de formare a profesorilor de limba franceza, cunoscut sub numele de „Printemps de l’Innovation du Francais” (PIF). Tema acestei editii a fost Nouvelles pratiques de classe et enseignement du…

- Peste 80 de studenti de la zece universitati de top din Europa se intalnesc, intre 15-19 aprilie, la Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, la "EUTOPIA Innovation Challenges for Students: Discovery week".