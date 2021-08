Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori rusi au anuntat ca au modificat vaccinul anti-COVID-19 Sputnik V, ce este folosit de mai bine de un an, pentru a actiona impotriva variantei Delta a virusului, considerata mai contagioasa, transmite joi DPA. "Noul vaccin se afla deja in frigidere", a declarat seful Institutului…

- Vaccinul anti-Covid-19 Pfizer are o eficiența de doar 39% in prevenirea infecțiilor Israel, unde varianta Delta este tulpina dominanta, dar ofera in continuare o protecție puternica impotriva formelor severe de boala și a spitalizarii... The post Israelul spune ca Pfizer are o eficiența de doar 39%…

- Republica Moldova a recepționat primul lot de vaccin impotriva COVID-19 Janssen/Johnson & Johnson, iar astazi, 15 iulie, cele 151.200 de doze au fost distribuite in toate punctele de vaccinare din țara.

- Pfizer/BioNTech vrea sa ceara autorizarea pentru o a treia doza vaccin. Pfizer/BioNTech intentioneaza sa solicite ”in urmatoarele saptamani” autorizarea pentru o treia doza din vaccinul sau impotriva COVID -19, in special in Statele Unite si Europa, au declarat companiile intr-un comunicat, relateaza…

- Aceasta doza de rapel este destinata sa ofere o protectie imunitara sporita persoanelor deja vaccinate cu primele doua doze.''Pfizer si BioNTech au constatat rezultate incurajatoare ale unor teste in curs pentru o a treia doza din vaccinul actual'', au explicat companiile care ''intentioneaza sa transmita…

- Guvernul israelian a comunicat ca analizele pe care le-a facut arata ca vaccinul Pfizer-BioNTech pare sa fie mai puțin eficient impotriva infecțiilor cauzate de varianta Delta comparativ cu alte tulpini de...

- Vaccinul Pfizer anti-COVID este eficient in proportie de 70% impotriva noii variante ultra-contagioase Delta, potrivit concluziilor unui nou studiu de la Universitatea Ebraica din Israel, noteaza Times of Israel.