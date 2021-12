Varianta Omicron a COVID-19 a dobandit probabil cel puțin una dintre mutațiile sale prin preluarea unui fragment de material genetic de la un alt virus, posibil unul care provoaca raceala comuna, prezent in aceleași celule infectate, potrivit cercetatorilor citați de Reuters , scrie hotnews.ro . Aceasta secvența genetica nu apare in nicio versiune anterioara a coronavirusului, dar se regasește in multe alte tipuri de virus, inclusiv in cele care provoaca raceala obișnuita, spun cercetatorii. Prin inserarea acestui fragment special, Omicron apare ca fiind „mai uman” pentru corpul omenesc, ceea…