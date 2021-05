Cercetători: Imitația foamei ajută la controlul diabetului zaharat Dieta cu reducerea numarului de calorii, constind din alimente cu conținut scazut de carbohidrați, dar și din produse cu conținut scazut de proteine, care sint insa bogate in grasimi, "repornește" organismul și activeaza in celulele pancreasului mecanismul de regenerare. Potrivit parerii medicilor, descoperirea i-ar putea ajuta in lupta contra diabetului zaharat. Studiul realizat de cercetat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

