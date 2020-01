Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea din Hong Kong (HKU) au lansat un avertisment in ceea ce priveste o accelerare a propagarii coronavirusului, care a provocat 80 de decese in China, potrivit autoritatilor.



In total, 2.744 de cazuri au fost confirmate oficial in aceasta tara, printre care si cel al unui bebelus de noua luni, iar suspiciunile de imbolnaviri s-au dublat intr-un interval de 24 de ore, ajungand la aproape 6.000.



"Trebuie sa ne pregatim pentru situatia in care aceasta epidemie specifica va deveni o epidemie mondiala", a declarat Gabriel Leung, conducatorul…