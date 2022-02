Stiri pe aceeasi tema

- Acest grup de cercetatori acuza Beijingul ''ca a distrus probe biologice, ca ar fi ascuns arhive si ca ar fi intemnitat jurnalisti-cetateni curajosi'', care au depus marturie privind COVID-19, detectat pentru prima data in orasul Wuhan in decembrie 2019, inainte de a se extinde la nivel global.Scrisoarea…

- Un caz de Covid-19 a fost confirmat in delegația Romaniei de la Jocurile Olimpice de iarna, organizate in China, la Beijing. Cu doua zile inaintea startului oficial al Jocurilor Olimpice de iarna, in delegația Romaniei a fost confirmat un caz de coronavirus. Conform unui comunicat oficial, persoana…

- Leo Johansson, din echipa olimpica de schi fond a Suediei, a fost infectat cu Covid-19 cu doar o saptamana inainte de plecarea la Beijing, gazda Jocurilor Olimpice de iarna 2022, a anuntat televiziunea suedeza, citata de Xinhua. Johansson, 22 ani, a fost testat pozitiv la noul coronavirus…

- China a raportat un nou focar de infecții cu Omicron, dupa ce orașul Xian a intrat in carantina. Noua varianta a adus provocari strategiei Chinei de a stinge rapid focarele locale. Orașul-port Tianjin, din nordul Chinei, a raportat 41 de infecții cu Omicron. Este in creștere fața de 33 de cazuri raportate…

- Delta Air Lines, companie aeriana americana, a decis saptamana trecuta sa cheme inapoi la Seattle un avion in zbor spre Shanghai din cauza noilor restrictii sanitare cerute la aeroport, atragandu-si critici din partea autoritatilor chineze, noteaza AFP, citata de Agerpres . Mai multi pasageri s-au vazut…

- Peste 60 de nave de croaziera sunt investigate de autoritațile sanitare americane dupa apariția cazurilor de Covid-19 la bord, a indicat, duminica, 26 decembrie, site-ul CDC, principala agenție de sanatate publica din SUA. Aceste 60 de nave au atins „pragul” stabilit de „Centrele pentru Controlul și…

- Autoritatile chineze au plasat miercuri in carantina metropola Xi'an, cu 13 milioane de locuitori, din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19, in cadrul strategiei „zero COVID”, cu mai bine de o luna inaintea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, relateaza adevarul.

- Autoritatile chineze au anuntat, joi, ca trei sportivi straini participanti la competitii test inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing au fost gasiti infectati cu coronavirus, informeaza AFP, citat de news.ro Unul dintre sportivi, concurent la sanie, a fost testat pozitiv la aeroport,…