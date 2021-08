Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum a scris pentru prima data Reuters, cercetatorii unei companii de securitate cloud numita Wiz au descoperit luna aceasta ca ar fi putut obtine acces la cheile digitale primare pentru majoritatea utilizatorilor sistemului de baze de date Cosmos DB, permitandu-le sa fure, sa schimbe sau sa stearga…

- Agentia britanica pentru medicamente a aprobat vineri un cocktail de anticorpi produs de Regeneron si Roche in scopul prevenirii si tratarii infectiilor cu noul coronavirus, transmite Reuters. Experții britanici a precizat ca datele obtinute in urma testelor clinice arata ca medicamentul Ronapreve…

- Departamentul de Stat american cauta o sticla de whisky în valoare de 5.800 de dolari oferita de guvernul japonez fostului secretar de stat Mike Pompeo, arata un document guvernamental publicat miercuri, potrivit Reuters. O nota din 22 iulie a Biroului Șefului de Protocol din Departamentul…

- Eroarea de securitate, cunoscuta sub numele de PrintNightmare, afecteaza serviciul Windows Print Spooler. La sfarșitul lunii mai, cercetatorii companiei de securitate cibernetica Sangfor au anunțat...

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit in magazinul oficial de continut pentru Android al Google mai multe aplicatii care furau parolele de Facebook ale utilizatorilor. In ciuda faptului ca se lauda frecvent cu tehnicile avansate de protectie pe care le foloseste, securitatea pe…

- Un hacker a accesat computerul unui agent de customer-service al Microsoft si a folosit informatiile pentru a ataca clienti ai companiei, transmite Reuters, citat de news.ro Compania a anuntat ca a descoperit atacul in timpul raspunsului sau la atacul cibernetic al unei echipe care ar fi responsabila…

- Apple a inasprit unele dintre regulile referitoare la solicitarile justitiei de predare a unor date ale utilizatorilor, dupa ce Departamentul de Justitie al Statelor Unite i-a trimis citatii, in perioada presedintiei lui Donald Trump, pentru informatii legate de parlamentari democrati, transmite…