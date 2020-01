Stiri pe aceeasi tema

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Peste 20 de milioane de oameni sunt complet izolați din cauza epidemiei de pneumonie virala care se raspandește cu viteza in China, dar și in țarile vecine. Trei orașe sunt in carantina totala.

- Dupa ce virusul din China a ajuns sa se raspandeasca cu rapiditate in toata lumea, autoritatile din Romania au intrat in alerta. Peste 300 de persoane au contactat virusul provocat de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal. Peste 100 de cazuri, fiind inregistrate doar in ultimele…

- Poluarea este responsabila pentru decesul a 15 la suta din populatia adulta a lumii, arata un studiu dat publicitatii ieri, citat de France Presse potrivit radio romania actualitați.Doar in India si China, poluarea aerului, apei si la locul de munca a ucis 4,1 milioane de oameni in 2017. In…

- Pana in 2050, zonele de coasta in care traiesc 300 de milioane de oameni ar putea fi amenintate de o crestere a nivelului oceanelor cauzata de modificarile climatice, potrivit autorilor unui studiu publicat marti, informeaza AFP. Cea mai expusa regiune este Asia, se afirma in acest studiu publicat in…

- De trei ori mai mulți oameni sunt în pericol din cauza creșterii nivelului marii, decât se creadea inițial, sugereaza studiile, scrie The Guardian. Zone de pamânt pe care acum se afla casele a 300 de milioane de oameni vor ajunge sa fie inundate cel puțin o data pe an, pâna…

- Milioane de californieni risca sa ramana fara electricitate in timp ce pompierii continua lupta cu incendiile care fac ravagii in padurile din California, informeaza Hotnews. Zeci de mii de oameni au fost deja evacuați, iar prognozele arata o inrautațire a situației. Compania locala de electricitate…