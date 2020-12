Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs sambata, la ora locala 12:41, judetul Vaslui. Un cutremurul, mai putin obisnuit, a fost captat sambata de seismografe, fiind cel mai mare produs in luna decembrie pe teritoriul Romaniei. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudine 3,1 s-a produs marți in judetul Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Sesimul a avut loc la ora 11:42:33, potrivit datelor INFP și s-a produs la o adancime de 136 kilometri, scrie digi24.ro.

- Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF), un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter a fost inregistrat vineri dimineața, in Dambovița. Conform informațiilor, seismul s-a produs la ora 9:14, in zona seismica Fagaraș-Campulung, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a resimtit in orasele Brasov, Ploiesti, Bacau, Galati si Braila si…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs duminica dimineata, la ora locala 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 145 de kilometri, in…

- Seismul a fost caracterizat de specialisti drept unul mediuUn cutremur cu magnitudinea 4.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23:21:43 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau, la adancimea de 123 km.Seismul caracterizat drept mediu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a avut loc miercuri dimineata, la ora 8:55, in judetul Vaslui. Acesta s-a produs la o adancime de 7 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur a avut loc, duminica, la ora 9.16, in Romania. Sesimul s-a produs in zona Vrancea-Prahova și a avut magnitudinea de 2.7 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului Național pentru Fizica...