- Un cercetator in istorie și geografie, de origine namibiana, a fost arestat la Cluj, dupa ce a vandalizat o biserica și a furat dintr-un magazin diverse obiecte de cult. Yambeinge J., in varsta de 37 de ani, a fost reținut de Poliția din Dej in 3 iulie, fiind cercetat pentru infracțiunile de distrugere…

- 379 de gimnaste din 59 de țari participa la Campionatele Mondiale de Juniori de Gimnastica Ritmica de la Cluj. Romania intra in competiție cu doua gimnaste și un ansamblu. Finalele pe obiecte vor fi transmise in direct la TVR 1, duminica de la ora 13.00.

- Un barbat din județul Cluj este cercetat pentru furt calificat, dupa ce a spart trei biserici intr-o singura noapte și a plecat cu toți banii gasiți in cutia millei. A fost prins și reținut 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar, anunța Știri de Cluj. Paguba totala, spun polițiștii,…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Un cetatean brazilian a fost jefuit in timpul unei calatorii cu trenul, in Romania. Doi tineri l-au atacat, l-au strans de gat si l-au lovit cu pumnii in fata, pentru a-i fura un telefon care valoreaza o suta de euro. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, vineri seara, intr-un tren care circula pe…