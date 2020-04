Stiri pe aceeasi tema

- Economia Germaniei, cea mai mare din UE, va scadea cu 4,2% in 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus, coform unei analize transmise de Institutul pentru Cercetare Economica (ifo), citate de ZF.ro In acelasi timp, economistii se asteapta ca economia germana sa isi revina in 2021 si sa inregistreze…

- Profesorul Hendrik Streek, directorul Institutului de Virusologie de la Spitalul Universitar din Bonn din Germania, a spus in cadrul unei emisiuni TV, ca noul coronavirus nu se transmite atat de...

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarma privind nunarul mare de romani care aleg sa ignore recomandarile autoritaților și sa iasa din casa, chiar și pentru actrivitați care nu sunt esențiale. “Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare…

- Astrologul Alexandru Nicolici a fost internat la Institutul Matei Balș la solicitarea medicilor de la Spitalul Universitar carora le-a spus ca a calatorit in Israel, deși inițial nu a recunoscut deplasarea intr-o zona de risc. Astrologul, suspect de coronavirus, a ajuns la spitalul Universitar din Capitala…

- Ministerul Afacerior Externe a confirmat, vineri, ca un roman s-a aflat printre cele 11 victime ale atacurilor armate din Hanau, Germania, autorul atacurilor fiind un adept al ideilor de extrema dreapta. MAE a comunicat ca este in legatura cu familia victimei, urmand ca statul sa suporte costurile aducerii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…