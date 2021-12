Cercetător din Africa de Sud: Varianta Omicron evită parțial protecția oferită de vaccinul de la Pfizer Șeful unui laborator de cercetare din Africa de Sud a susținut marți seara ca abilitatea variantei Omicron de a evita protecția oferita de vaccinul anti-COVID de la Pfizer, dar și de imunitatea indusa de infecția anterioara este „robusta, dar nu completa”, relateaza Bloomberg, citata de Hotnews . In primele experimente care masoara eficacitatea vaccinurilor anti-COVID impotriva variantei ingrijoratoare, cercetatorii de la institutul African de Cercetare in Sanatate au descoperit ca Omicron poate evita parțial vaccinul produs de Pfizer. Cu toate acestea, aceasta evitare nu este completa, iar o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

