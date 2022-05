Stiri pe aceeasi tema

- Rubla a inregistrat o revenire fulgeratoare pana la nivelurile dinaintea invaziei Rusiei in Ucraina, sfidand previziunile ca razboiul va arunca moneda in cadere libera. Dar acest lucru nu inseamna ca economia Rusiei nu ramane afectata de sanctiuni, nici ca revenirea rublei este o tendinta pe termen…

- Premierul canadian Justin Trudeau a decis sa invoce Legea privind situațiile de urgența, o masura fara precedent, pentru a putea gestiona protestele care au dus la blocarea centrului capitalei Ottawa și a unor poduri cheie pentru comerțul transfrontalier, relateaza BBC . Trudeau a spus ca domeniul de…

- Canada a decis sa „relocheze temporar” o parte din personalul sau militar staționat in Ucraina in alta parte in Europa, din cauza situației din regiune, a anunțat duminica, 13 februarie, Ministerul canadian al Apararii. Ministerul precizeaza intr-un comunicat de presa ca aceasta repoziționare temporara a…

- Seful SMA, Daniel Petrescu, discutii cu un inalt oficial al Armatei SUA Seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu. Foto arhiva MApN. Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat la telefon cu presedintele Comitetului Întrunit al Sefilor…

- Johannes Strolz, Austria, a cucerit medalia de aur in concursul de combinata alpina din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2022, desfasurat joi la Yanqing, China, calcand astfel pe urmele tatalui sau, Hubert Strolz, campion olimpic in aceeasi proba in urma cu 34 de ani, la JO 1988 de la Calgary , Canada,…

- Sute de oameni care protesteaza impotriva mandatelor de vaccinare și a restricțiilor pandemiei au blocat marți strazile din fața parlamentului Noii Zeelande cu camioane și rulote, intr-o mișcare inspirata de demonstrații similare din Canada, relateaza Reuters . Protestatarii care au replicat „Convoiului…

- The Romanian Orthodox Bishop of Canada sent a message for young people on Wednesday, when the World Day of Orthodox Youth was marked. He urged them to keep faith and grow in virtue so that they may overcome all challenges. “I urge you to be in the light of Christ!” wrote the hierarch. “This…

- Invectivele adresate in ultimul timp de catre marionetele mainstream media și politicienii aserviți establishmentului, celor care s-au alaturat convoiului de camioane din Canada, iar recent celor din Olanda, scot la Post-ul JURNAL DE CORPORATIST – Teodor Constantin BARSAN – Copacul Libertații și isteria…