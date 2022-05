Cercetați pentru înșelăciune, șantaj, violare de domiciliu Polițiștii din Ploiești au efectuat in aceasta dimineața o percheziție domiciliara in municipiul Ploiesti, intr-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 230.000 de lei. Polițiștii pun in executare și 5 mandate de aducere, in vederea documentarii activitații infracționale a mai multor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune prin metoda ,,ghicitul”, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu și șantaj, in doua cauze penale diferite.La sediul unitații de poliție vor fi aduse 7 persoane, pentru audieri.Activitațile beneficiaza de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

