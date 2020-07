Cercetați pentru înșelăciune, delapidare și spălare de bani Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacau, au efectuat 14 percheziții, in 3 județe și in București, intr-un dosar penal de inșelaciune, delapidare cu consecinte deosebit de grave și spalare de bani. La data de 1 iulie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. […] Articolul Cercetați pentru inșelaciune, delapidare și spalare de bani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei retinuti aveau asupra lor 40 de comprimate de MDMA, cocaina si doua grame de cannabis.Ieri, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta, au efectuat doua perchezitii domiciliare la persoane banuite de de trafic de droguri de risc si mare…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au prins in flagrant 12 persoane, in Vama Veche, care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, acestora fiindu-le deschide dosare penale. Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii…

- In urma unei anchete care a durat 10 luni, politistii antidrog din Bucuresti si procurorii D.I.I.C.O.T. au reusit destructurarea unei retele de distributie a drogurilor si a noilor substante psihoactive care actiona in Capitala.Politistii antidrog Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti…

- Trei copii din Pitesti sunt urmariti penal de procurorii DIICOT pentru terorism. Procurorii spun ca baietii faceau parte dintr-un grup care a trimis mai multe alerte false cu bomba pe Aeroportul Henri Coanda- Otopeni si nu numai. La perchezitii, politistii au gasit in locuintele lor 12 cartele telefonice…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Pitești, au acționat in judetele Prahova, Dambovita, Buzau, Neamt, Constanta si in municipiul Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari infracționale cu preocupari specifice activitatii de terorism. In cursul…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta au descoperit, la domiciliul unui barbat, o cultura indoor de cannabis compusa din peste 100 de plante.La data de 28 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Serviciul…