Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari meteo de vreme extrema care vizeaza aproape toata tara. Cod galben Va fi Cod galben de val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula pana pe 1 august.In intervalul menționat, valul de caldura va persista in cea mai mare parte…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabila sambata si duminica pentru București și pentru 25 de judete. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sambata in sudul si in estul tarii valul de caldura va persista si va fi canicula, iar…

- La Valcea, deputatul Cristian Buican și-a adjudecat funcția depașindu-l la scor pe contracandidatul Gheorghe Pasat, din tabara Citu.Și la Braila, echipa lui Orban a caștigat alegerile, prin Alexandru Popa, in timp ce in județul Olt, senatorul Liviu Dumitru Voiculescu a fost ales presedinte.Potrivit…

- Populatia rezidenta a Romaniei, 19,328 milioane de locuitori Foto Agerpres Populatia rezidenta a României a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzând 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform…

- Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe, transmte ANM. Sunt sub avertizare cod portocaliu județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Harghita, Covasna, Vrancea, Galați, Prahova, Buzau,...

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 iunie, ora 10:00 - 21 iunie, ora 2:00, in Moldova, Dobrogea, nordul si estul Munteniei, precum si in estul Transilvaniei, vor fi averse abundente, descarcari electrice si, izolat, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40 - 50 de l/mp si pe arii…

- Președinții consiliilor județene din Maramureș, Salaj și Bistrița-Nasaud au semnat recent o rezoluție comuna de susținere și promovare la nivel european a unei “Strategii macro-regionale pentru regiunea Carpaților”, un gest susținut de o larga majoritate a președinților județelor din Nord-Estul Romaniei,…

- UPDATE – Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in localitati din judete situate in Moldova. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:30, in judetele Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, precum si in zona joasa a judetelor Bacau, Suceava,…