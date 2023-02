Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a fost chemata duminica seara in urma unui incident violent in Brașov. O femeie de 36 de ani a fost gasita inconstienta, cu leziuni pe corp. Femeia a fost gasita de politistii care s-au deplasat la locuinta in care se afla aceasta, in urma unei sesizari la 112 cu privire la producerea unei agresiuni.Suspect…

- Polițiștii au gasit-o pe tanara de 20 de ani din Arpasu de Jos, judetul Sibiu, care a fost rapita din fata casei sale si urcata intr-o masina, in judetul Alba, intr-un imobil, alaturi de doi barbati, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu. Cei doi barbați au fost reținuți. Tanara de 20 de ani a fost luata…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Brașov, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au surprins in flagrant delict un barbat care ar fi oferit spre vanzare, ilegal, arme letale și au efectuat 13 percheziții domiciliare la persoane banuite de savarșirea infracțiunii de „nerespectarea regimului…

- Cinci barbați sunt cercetați de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași pentru savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și distrugere. In fapt, in seara zilei de 14 ianuarie a.c.,, in jurul orei 21:00, mai multe persoane…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Bobicești, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Balș, au reținut luni trei tineri cercetați pentru tentativa la furt. In fapt, luni dimineata, in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din comuna Osesti, prins conducand un autoturism cu numere false de inmatriculare, aflandu-se in stare de ebrietate si fara sa detina permis de conducere, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva,…

- Politistii valceni au inceput, marți, 23 de perchezitii in Valcea și in Capitala, intr-un dosar in care administratorul unui hotel este suspectat ca a decontat masa și cazare unor cetațeni ucraineni, declarand un numar mai mare de persoane decat cel real, scrie Agerpres.Au fost facute 22 de percheziții…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, efectueaza 17 percheziții, in județul Calarași, la persoane banuite de furt calificat din locuințe și societați comerciale. Din cercetari a reieșit…