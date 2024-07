Stiri pe aceeasi tema

- Bernard Arnault, șeful companiei de produse de lux LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A, și-a pierdut prima poziție in topul miliardarilor. Șeful Amazon, Jeff Bezos, a devenit cel mai bogat om din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

- Șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, suspectata ca s-ar fi urcat drogata la volan: Este cercetata de polițiști Șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, suspectata ca s-ar fi urcat drogata la volan: Este cercetata de polițiști O șoferița de 42 ani, din Alba Iulia, este suspectata ca s-ar fi urcat drogata la…

- O femeie din Alba care a mers la un schimb valutar a fost cercetata penal timp de un an. Putea sa scape de dosar in doar zece zile O femeie din Alba care a mers la un schimb valutar a fost cercetata penal un an. Motivul? A primit prea mulți bani, dintr-o eroare a casierei. Insa, daca restituia banii…

- O marturisire din culisele curselor aeriene, informație la care cei care calatoresc cu avionul nu ar avea acces, in mod normal. O stewardesa a povestit cum ii ‘pedepsește’ pe pasagerii care nu vor sa faca schimb de locuri. Secretul dezvaluit de o insoțitoare de bord. „Pedeapsa” pe care o aplica o stewardesa…

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița anunța persoanele interesate ca, in aceasta saptamana, la angajatori din județ sunt 363 de locuri de munca disponibile, din care 315 pentru persoanele calificate in diverse meserii. Potențialii beneficiari din aceasta ultima categorie pot opta…

- Un sondaj online realizat de ATLAS INTELLIGENCE, la comanda Digi 24, arata faptul principalul favorit la Primaria Capitalei este actualul primar Nicușor Dan, urmat de Cristian Popescu Piedone. Majoritatea sondajelor recente il dadeau pe Cristian Popescu Piedone favorit in fața lui Nicușor Dan.

- Un echipaj rutier de la Suceava a fost angrenat intr-o urmarire in trafic care a continuat apoi și pe jos, dupa ce șoferul unui VW Touran a incercat sa-și piarda urma mai intai la volan iar apoi prin fuga pedestra.Sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, un echipaj de la Serviciul Rutier și de la ...