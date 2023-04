Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a tras glonțul care a ucis-o pe Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza pe platoul de filmare din New Mexico al filmului „Rust” in 2021 dupa ce muniție reala a fost amestecata cu cartușe false. Armurierul Hannah Gutierrez Reed a declarat ca a incarcat glonțul real care…

- Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin intr-o impuscatura mortala pe un platou de filmare al filmului "Rust" in 2021 au renuntat luni sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, relateaza AFP.

- Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin intr-o impuscatura mortala pe un platou de filmare al filmului "Rust" in 2021 au renuntat luni sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii au redus acuzațiile de omucidere involuntara impotriva lui Alec Baldwin, reducand posibila pedeapsa cu inchisoarea pe care starul de la Hollywood ar putea-o primi pentru accidentul fatal din 2021 de pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, arata documentele de acuzare, scrie Reuters. Procurorul…

- Parintii si sora Halynei Hutchins, directoarea de imagine impușcata mortal de Alec Baldwin in timpul filmarilor la pelicula ”Rust” au intentat un proces civil impotriva actorului si a altor persoane, a anuntat avocatul familiei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in anul 2021 in New Mexico pe platoul…

- 4 membri ai organizației „Machena,” care au pus in aplicare planul rapirii unui barbat pe care l-au amenințat cu moartea, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu procurorii PCCOCS. Cazul a avut loc la Rezina,…

- Alec Baldwin ar putea sa fie condamnat la inchisoare, dupa ce a impușcat mortal o directoare de imagine in timpul filmarilor pentru Rush. Procurorii au descoperit informații noi, in urma carora a primit acuzația oficiala de omor prin imprudența.

- Procurorii din New Mexico, SUA, l-au acuzat marți pe actorul Alec Baldwin de omor prin imprudența (ucidere din culpa) , acuzandu-l ca a trecut peste „antrenamentul obligatoriu cu armele de foc” și ca a creat „un climat de imprudența” pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, unde a impușcat-o accidental,…