- Noua persoane au primit ingrijiri medicale, doua ajungand la spital in urma incendiului care a afectat un bloc de locuinte din Capitala, peste 100 de salvatori intervenind pentru localizarea si stingerea focului. Acum, procurorii au deschis o ancheta și cerceteaza incendiul cu suspiciunea infracțiunii…

- Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Capitalei au efectuat, joi, doua percheziții la domiciliul a doi protestatari acuzați ca ar fi lovit jandarmii la protestul din 10 august, în prezent aceștia fiind audiați la sediul unitații de parchet cu privire la violențele de la miting.…

- Arma femeii jandarm batuta in timpul protestului anti-PSD din 10 august, disparuta in timpul mitingului, a fost gasita. Politia Capitalei a anuntat luni seara ca a recuperat pistolul sustras. Acesta a fost gasita in zona localitatii Petrachioaia din judetul Ilfov, ingropata langa un copac. ”€In urma…

- Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei 9,45, pe bulevardul Timisoara din Capitala. "Cei doi barbati decedati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt, in varsta de 65 de ani. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Omoruri impreuna…

- La data de 14 iulie 2018, in jurul orei 14.40, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului Rutier, au depistat-o pe o tanara 26 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garoafei din municipiu, fara a poseda permis de conducere…

- In urma atacurilor repetate impotriva Ministerului Public, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele:"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin…

- Politistii din Ilfov au intocmit dosar penal si fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la furt, dupa ce sotia si fiul jurnalistului Rares Bogdan ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov, Ciprian Romanescu,…

- UPDATE: Barbatul care a realizat dispozitivul exploziv artizanal ce a explodat intr-o parcare din Cluj-Napoca, ranind un pompier, s-a predat la Politie si a fost internat intr-o clinica de psihiastrie, avand in vedere ca are antecedente medicale in acest sens. El este cercetat pentru tentativa de…