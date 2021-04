Cercetările continuă în cazul armelor care au fost găsite în Nicolina Polițiștii Secției 6 Poliție au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca, langa o ghena de gunoi este un rucsac in care se afla doua arme și alte bunuri. Verificarile au fost continuate de polițiștii SAESP, fiind identificat tanarul care ar fi deținut aceste pistoale: unul tip Airsoft care nu necesita autorizare, iar celalalt neletal supus regimului autorizarii- aspect pe care acesta nu l-ar fi cunoscut. In cauza se efectueaza cercetari pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Rucsacul cu bunurile ar fi fost ascunse in apropierea locului unde au fost gasite, in vegetație.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

