- Un plan mai vechi al primariei ieșene viza amenajarea vestigiilor arheologice din ansamblul Stefan cel Mare (zona Cubului). Acesta, aparut in anul 2000, nu a dus atunci nicaieri. Acum insa primaria cauta un proiectant care sa faca un nou proiect tehnic prin care vestigiile sa fie consolidate și redate…

- Brașovul introduce o limita de viteza in centrul orașului de 30km/h. Propunerea a fost facuta de primarul Allen Coliban și a fost avizata pozitiv, miercuri, in ședința comisiei de circulație. Potrivit edilului din Brașov, traficul va fi monitorizat prin radare mobile și exista inclusiv un proiect in…

- Majoritatea ceasurilor de aur puse de Sorin Oprescu in centrul orașului s-au stricat sau arata ora greșit. Primaria este nevoita sa plateasca 60.000 de lei pentru a le repara. Ceasurile „de aur” s-au stricat Cele zece ceasuri de aur puse de fostul primar Sorin Oprescu, in valoare de 3 milioane de lei,…

- Accident rutier in Navodari.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata, in orasul Navodari din judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un motoscuter, in centrul localitatii. In urma impactului, a rezultat…

- A fost dispusa sistarea lucrarilor de construcție la șantierul din centrul orașului din strada Serghei Lazo 46 și a fost transmisa dispoziția la organele competente. Anunțul a fost facut de edilul capitalei, Ion Ceban.

- Echipa de handbal feminin SCM Gloria Buzau si-a prezentat, luni in centrul orasului, Cupa si Supercupa Romaniei, trofee obtinute cand a invins in finala CSM Bucuresti, conform news.ro Cele 20 de componente ale lotului impreuna cu staff-ul tehnic au fost intampinate de primarul Constantin Toma…

- Procurorii doljeni au intocmit un dosar penal pentru tentativa de omor pe numele unui barbat de 29 de ani, din Craiova. Acesta este acuzat ca a tras mai multe focuri de arma asupra unui barbat de 43 de ani. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in parcarea unui bloc din Craiova. Potrivit…

- Marina Voica a atras atenția cu cea mai recenta postare facuta pe rețelele de socializare. Artista in varsta de 84 de ani e foarte activa pe Facebook, acolo ține legatura cu fanii ei, acolo mai posteaza fotografii din viața ei de zi cu zi. In centrul orașului Breaza, acolo unde locuiește de ani de zile,…