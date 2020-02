Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire infioratoare despre adolescenta insarcinata din Suceava, filmata in timp ce era batuta cu cruzime, cu biciul. Se pare ca agresorul este chiar iubitul fetei, care se auto-intituleaza „Baiatul Gagicarul” pe rețelele de socializare. Tanarul a ajuns la Poliție, insa, poate și mai halucinant,…

- Fata de 15 ani, care este și insarcinata, este victima "soțului" sau, care asculta muzica și o loveste fara mila cu un bici, apoi cu pumnii. Minora nici macar nu poate riposta de frica agresorului, insa se poate observa in imagini ca plange de durere.Filmulețul de cateva zeci de secunde care surprinde…

- O adolescenta in varsta de doar 15 ani, care este și insarcinata, a fost batuta cu biciul de iubitul ei, chiar in curtea casei. Incidentul șocant a avut loc la Suceava, iar mama fetei este cea care a filmat totul.

- Inca o femeie din Alba a fost batuta de soț. Agresorul s-a ales cu dosar penal. Un barbat din Galda de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat și agresat soția. Va fi cercetat pentru violența in familie. La data de 12 februarie 2020, polițiștii din Galda de Jos au fost sesizați de o femeie…

- Imagini revoltatoare, surprinse un cetațean cu telefonul mobil. Un jandarm a fost filmat in timp ce loveste cu bocancii și injura un barbat cazut pe trotuar. VEZI AICI VIDEO Victima era in evidenta stare de ebrietate si abia se putea tine pe picioare. Asta nu l-a impiedicat pe omul legii sa il puna…

- Imagini scandaloase filmate in Galați. O fetița de șapte ani a fost batuta de proprii parinți și aruncata fara haine afara, in frig. A fost gasita de un vecin, care a alertat autoritațile. Fetița a fost preluata de reprezentanții de la Protecția Copilului și gazduita intr-un centru din Galați. In fața…

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache. Reprezentantii DGASPC Neamt…

