- Doua persoane au decedat in conditii suspecte in Spitalul Judetean de Urgenta Galati, la sfarsitul lunii trecute. Este vorba despre o tanara de 21 de ani, studenta la medicina si un barbat de 47 de ani. Parchetul a deschis dosare penale si face cercetari pentru ucidere din culpa.Procurorii galateni…

- Procurorii din Galati au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul tinerei de 21 de ani, care a murit la Spitalul Judetean, mama acesteia acuzand ca fata a fost diagnosticata gresit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, procurorii s-au sesizat…

- Ancheta in cazul incendiului de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, in urma caruia au murit doi oameni, a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. Cercetarile vizeaza mai multe infractiuni, intre care ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si neluarea si nerespectarea…

- „La data de 8.11.2021, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Resita, a fost inregistrat dosarul cu nr. 2486/P/ 2021, avand ca obiect infractiunea de ucidere din culpa. In cauza se efectueaza cercetari privind stabilirea imprejurarilor in care a decedat persoana vatamata Mitu Petre, la data de…