Cercetari efectuate de Biroul de Ordine Publica, intr-un caz de violenta in familie.

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din cadrul Sectiei nr.1 Politie Craiova au reținut joi, 29 septembrie, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si amenintare. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 27 spre 28 septembrie, ora 02.10, de…

- Politistii din Fagaras au emis un ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile pe numele unei femei de 44 de ani, dupa ce, intr-un acces de gelozie, aceasta si-a agresat concubinul in varsta de 64 de ani, in acest caz desfasurandu-se cercetari pentru violenta in familie. ”Politisti din cadrul…

- La data de 30 august a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a doi barbati, banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. In urma investigatiilor realizate de politisti a rezultat faptul ca doi barbati de 28 si 49 de…

- O fetița de 13 ani a murit lovita de o mașina pe trecerea de pietoni, la Targoviște, pe 7 iulie, iar dupa o luna s-a aflat cu ce viteza circula șoferul in varsta de 22 de ani, vinovat de tragedie, scrie Observator News.Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familia fetiței in mai multe dosare, a declarat…

- Dupa ce a scapat cu o condamnare cu suspendare de doar doi ani și jumatate pentru ca a luat la bataie un polițist care a ramas chiar și acum la 5 ani de la incident cu sechele, Ciprian Cherecheș o comite din nou. Saptamana trecuta a luat la bataie un dj in clubul administrat de soție, pe motiv ca acesta…

- Pasiune și violența in „Mica Roma”: Doi barbați s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au batut pentru o tanara Pasiune și violența in „Mica Roma”: Doi barbați s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au batut pentru o tanara La data de 1 august 2022, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției…

- La data de 1 august 2022, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au intervenit pe o strada din municipiu, de unde a fost semnalat faptul ca mai multe persoane se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, un tanar de 26 de ani,…

- Șeful Poliției Romane, chestorul principal Benone-Marian Matei, a dispus declanșarea cercetarii prealabile fața de șeful Poliției Targoviște și alți trei polițiști, pentru „gestionarea defectuoasa” a dispozitivului instituit la inmormantarea din Targoviște unde agenți au fost batuți de participanți.…