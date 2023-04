Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarea in domeniul hidrogenului incepe sa produca valoare adaugata in Romania si vom continua sa finantam si in exercitiul financiar 2021 - 2027 cercetarea in domeniu, a declarat, vineri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat vineri, din Targu Mures, patru contracte de finantare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR, din judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Cluj si Alba, in valoare totala de aproximativ 300 de milioane de euro, anunța Agerpres."Patru obiective…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.…

- Botoșani, intre județele din Romania cu cele mai multe infracțiuni sesizate in domeniul operațiunilor ilegale cu deșeuri Județul Botoșani se afla intre județele cu cele mai multe infracțiuni sesizate in domeniul operațiunilor cu deșeuri. Potrivit MAI, ca urmare a intensificarii activitaților de combatere…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, nu pierde timpul. Exact in ziua in care Comisia de Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor a SUA valida un proiect de lege care va permite interzicerea TikTok, Burduja anunța primii pași și in Romania, in acest sens. La fe ...

- HONOR a lansat smartphone-ul Magic5 Lite, care permite utilizatorilor sa surprinda imagini mai bune pe tot parcursul zilei. Dispozitivul dispune de un ecran OLED curbat de 120 Hz, o baterie de capacitate mai mare și de platforma mobila Qualcomm Snapdragon 695 5G. HONOR Magic5 Lite este disponibil in…

- Romania trebuie sa isi recunoasca elitele din cercetare, domeniu esential pentru viitorul tarii, iar cresterea "fara precedent" a finantarii, de la aproximativ 500 de milioane de lei la 750 de milioane de lei, programele de recunoastere a celor mai tineri cercetatori romani, adoptate anul trecut…

- Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) ar urma in acest acest an sa se modifice și sa vem incluse alte 13 ocupații, printre care se numara consilierul de cuplu, numerologul sau lucratorul hotelier. Este vorba despre proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din…