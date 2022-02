Cercetare: Un vaccin pentru persoanele alergice la câini! Cercetatorii japonezi au reușit decriptarea principalului alergen de la caini ceea ce deschide calea spre producerea unui vaccin contra alergiei la aceste animale, transmite Top sante. Cainii au 7 alergeni care explica reacțiile alergice ale unor persoane. Dintre acești alergeni, unul este predominant și este implicat in a majoritatea cazurilor de alergii. Acest alergen, numit ”Can f-1”, ar fi cauza, potrivit cercetatorilor, a 50% – 70% dintre reacțiile alergice. Cercetatorii japonezi lucreaza, in prezent, la un vaccin pentru a neutraliza acest alergen. Deocamdata, nu dispunem de un ”remediu”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

