- Presedintele Comisiei pentru Sanatate a Senatului, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat ca pandemia se afla in prezent intr-o faza de acalmie, dar a indemnat la prudenta, pentru ca exista in circulatie 24 de "mutante" ale virusului SARS-COV-2 si inca 13 in evaluare. "Este foarte important ca medicii sa…

- Polita RCA este obligatorie atata timp cat masina nu a fost radiata din circulatie, chiar daca autoturismul este nefunctional, cum sunt multe mașini in Romania, a decis joi Curtea de Justitie a UE. Cat timp o masina stricata nu a fost retrasa din circulatie ... The post Polita RCA, obligatorie si pentru…

- Directorul general al companiei farmaceutice Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca oamenii vor avea nevoie, ”probabil”, de un rapel al vaccinului pentru Covid-19 in decurs de 12 luni dupa ce s-au vaccinat complet, transmite CNBC, citat de news.ro. Bourla a mai spus ca exista posibilitatea ca oamenii…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, liberalul Iulia Scantei, a declarat marti ca pagina de YouTube a instituției a fost amenințata cu inchiderea, din cauza mesajelor senatoarei Diana Șoșoaca prin care instiga la nepurtarea mastii.

- Președintele Comisiei de Sanatate a Camei Deputaților, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, la B1 TV, ca nu toate persoanele fac forme ușoare de bola, iar prin vaccinare se scade numarul cazurilor grave, presiunea pe ATI din spitale și numarul de decese. „Nu toți facem forme de boala ușoare.…

- "As dori sa va informez ca avem in circulatie patru tulpini de SARS-CoV-2: cea salbatica initiala, cea britanica, cea din Africa de Sud si cea din Brazilia. In momentul de fata, 70% dintre persoanele care se imbolnavesc au tulpina britanica. O fi risc, n-o fi risc, nu stiu", a spus Streinu-Cercel."Vad…

- Adrian Streinu-Cercel, presedintele Comisiei de sanatate din Senat, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt in circulatie patru tulpini de SARS-CoV-2, iar presiunea pe sistemele de invatamant si medical...