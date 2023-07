Cerceii din aur de la ZOO

Stiri pe aceeasi tema

- Despre neregulile de la Gradina ZOO am tot scris și din cate se pare nu intereseaza pe nimeni din primaria municipiului Calarași… nici macar pe primarul Dulce Marius Grigore. Drept urmare, vom veni in ajutorul altor persoane/organe interesate cu o inregistrare in care un diriginte de șantier vorbește…

- Un referat intocmit de o angajata de la Gradina ZOO din municipiul Calarași arata foarte clar care sunt consecințele “comportamentului necorespunzator” al directoarei Blebea Valentina Georgiana fața de persoanele care nu sunt din… “aceeași barca” cu ea. Ar fi mai multe de scris, dar va lasam sa citiți…

- Despre accidentul de munca al unui angajat de la ZOO, care a avut loc in luna martie a.c., pe care, conform obligației sale legale, directoarea Blebea Valentina Georgiana nu l-a raportat Inspectoratului Teritorial de Munca al județului Calarași, precizam ca am scris și vom continua, avand in vedere…

- A trecut mai bine de un an de cand Media Calarași a adus in atenția opiniei publice gravele nereguli de la Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina ZOO din municipiul Calarași. De atunci și pana in prezent, nimeni nu a fost tras la raspundere pentru aceste nereguli. Printre numeroasele articole publicate…

- Sorin Grindeanu a facut, joi, o vizita pe santierul Pasajului Drajna, in judetul Calarasi. “Pe parcursul acestei luni va fi dat in circulatie acest pasaj extrem de necesar nu de acum, ci de multi ani. Vorbeam ieri cu prietenul meu, Mihai Tudose, si imi spune ca in 2017 s-a dat prima finantare,…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, precum și reprezentanți ai altor instituții abilitate, precizam ca efectueaza, astazi, 21 aprilie 2023, verificari la Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina Zoologica din municipiul Calarași. Rezultatele acestor verificari le vom face publice…

- Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina Zoologica din municipiul Calarași a fost sancționata contravențional de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru ca a ascuns un accident de munca pe care avea obligația legala sa il declare. Potrivit ITM, angajatorul Complex de Agrement Calarași nu a comunicat…

- Mai multe animale de la Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina Zoologica din municipiul Calarași au fatat de ceva timp, iar puii lor inca nu au fost inregistrați in acte, potrivit informațiilor surselor noastre. Asta ne duce cu gandul ca in mod intenționat nu sunt trecuți in acte ca sa nu se mai știe…