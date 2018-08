Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a debutat pe scena instalata in Piata Sfatului din Brasov editia aniversara a Festivalului Cerbul de Aur 2018. Festivalul a debutat cu o seara de gala dedicata artistilor care au marcat evenimentul de la Brasov, primul si cel mai mare Festival International de interpretare din Romania. Astfel,…

- S-a intamplat in Poiana Brașov, iar strainii venisera in vacanța in Romania. Tanarul de 18 ani din Buzau a pierdut controlul volanului și a izbit in plin autoturismul in care se aflau strainii. Mama și cei doi copii minori, un baiat și o fata de aproximativ 14, 15 ani, au fost raniți. La fața…

- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum ii spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța, scrie Mediafax.Primele verificari efectuate de polițiștii…

- Cantareața Nico prefera vacanțele in Romania. Spre deosebire de majoritatea artiștilor de la noi, n-a bifat pana acum nici Turcia, nici Dubaiul, dar ne asigura ca a fost in cateva locuri exotice. De cațiva ani, vedetele autohtone iau cu asalt Dubaiul, fie vara, fie iarna și se intorc de acolo de unde…

- Activitațile preventive desfașurate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au un caracter permanent, siguranța cetațenilor constituind o prioritate pentru polițiștii gorjeni. In acest context, va informam ca in luna iunie a.c. a fost lansata simultan, la nivelul a 28 de state europene,…

- Partenerul de viața al consilierului prezidențial Simina Tanasescu – care a demisionat, miercuri, in urma scandalului privind presiunile facute asupra judecatorului constituțional Petre Lazaroiu – este anchetat de justiția elvețiana, intr-un dosar deschis de procurori romani, relateaza jurnaliștii de…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia Wess Mitchell i-a transmis, marți, președintelui Klaus Iohannis, in cadrul intrevederii de la Cotroceni, ca SUA urmarește evoluțiile din Romania in ceea ce privește statul de drept."Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru…

- Trei persoane au fost ranite duminica, pe drumul care leaga Brasovul de Poiana Brasov, in timpul desfasurarii celei de a treia etape a Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop 2018, scrie Romania TV. Prima mansa de concurs din cadrul Trofeului Total, desfasurat in acest weekend la Brasov, a…