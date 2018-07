CERBUL DE AUR. 18 artişti din 15 ţări concurează pentru marele trofeu Ca urmare a numarului mare de candidati inscrisi, organizatorii au decis ca la sectiunea interpretare sa poata intra in concurs un numar de 18 artisti, fata de 15, cat era prevazut initial. Dupa analiza materialelor transmise de cei peste 110 candidatii inscrisi in selectie, membrii juriului i-au ales pe cei 18 concurenti care vor urca pe scena de la Brasov. Astfel, pentru editia aniversara, juriul selectiei a ales* pentru a urca pe scena prestigiosului Festival 18 interpreti din 14 tari si Romania. Acestia sunt: Inis Neziri (Albania)

Amaliya Margaryan (Armenia)

Kaye… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

