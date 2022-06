Stiri pe aceeasi tema

- Rareș a avut parte de o confruntare fața in fața cu ispita Daniel, cel de care iubita lui Cerasela s-a apropiat pe parcursul experienței de la Insula Iubirii. Cei doi și-au spus tot ce aveau pe suflet, iar concluzia concurentului a fost ca nu-l vede pe Daniel ca pe o amenințare.

- „Insula iubirii”, sezonul 6, se apropie de final. Rares si Cristina vor sta fata in fata cu ispitele care le-au zdruncinat relatiile, la un bonfire special. Doar doua zile ii mai despart pe concurentii veniti pe „Insula Iubirii” de finalul acestui test, iar pe telespectatori trei episoade pana cand…

- Rareș a avut un moment extrem de emoționat la Insula Iubirii. Acesta a izbucnit in lacrimi la ceremonia focului, dupa ce a vazut imaginile cu iubita lui, Cerasela. Cei doi au venit pe insula plini de increde in relația lor, iar pana acum nu au dat semne ca exista probleme in cuplul lor. Ei bine, se…

- Sebastian Dascalu și Cristina Nimereala au fost considerați cel mai solid cuplu de la Insula Iubirii, sezonul șase atat de catre ceilalți concurenți, cat și de toate ispitele. Lucrurile nu au stat chiar așa in realitate, caci cei doi au ajuns la desparțire. Iata cine este, de fapt, Sebastian Dascalu…

- In episodul 10 de la Insula Iubirii-sezonul 6, Sebastian a vazut imaginile cu iubita lui, Cristina, in care i-a marturisit ca nu mai vrea sa formeze un cuplu cu el deoarece s-a simțit atrasa de un alt barbat. Iata cum a reacționat Sebastian dupa ce a auzit mesajul transmis de iubita lui!

- La ceremonia focului din aceasta seara, Cerasela a avut parte de un șoc cand a vazut ce a facut Rareș pe insula fetelor. Aceasta a fost foarte deranjata de gestul partenerului ei de viața, mai ales ca el știa foarte bine ca este deranjat pentru Cerasela, Ce reacție a avut iubita lui Rareș la vederea…

- Primul sarut de la „Insula iubirii”, sezonul 6 dintre un concurent și o ispita a avut loc in ediția din 10 mai. Rey nu a mai rezistat tentației și a sarutat-o pe Eda, ispita de care e atras și alaturi de care petrece tot timpul de la inceputul show-ului. Date-urile individuale i-au scos din resorturile…

- Cerasela și Celia au fost cele care au spart gheața la Insula Iubirii, sezonul 6. Cele doua concurente nu au așteptat sa cada in ispita cu barbații puși sa faca acest lucru, ci sau sarutat una cu cealalta. In aceasta seara a venit momentul ca Bogdan și Rareș sa vada și sa reacționeze la momentul pasional…