- Cerasela a fost in prim-plan la ceremonia focului din aceasta seara de la Insula Iubirii sezonul 6. Fetele și-au spus parerea despre ea, dupa ce aceasta a avut o opinie dura cu privire la Cristina.

- Jocul tentației trece la un alt nivel. Au venit impreuna pe insula pozand in cuplul perfect și nimeni nu credea ca se vor desparți vreodata. Este vorba despre Cristina și Sebastian. Cei doi pareau perfecți unul pentru altul, dar uneori aparențele inșala. Cristina a fost cea care a decis sa puna punct…

- Schimbari neașteptate au avut loc la „Insula iubirii”, in ediția din 24 mai. Concurentele au ales o ispita masculina care a fost eliminata din emisiune. Prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, le-a rugat pe concurente sa aleaga o ispita masculina care sa paraseasca insula. Au avut de ales dintre Dinu…

- In cadrul conferintei de presa a liberalilor buzoieni de astazi 17 mai 2022, deputatul Gabriel Avramescu a lansat un tir de acuze indreptate impotriva edilului Toma, in urma dezvaluirilor legate de blocarea totala a lucrarilor de reabilitare din oras si a anchetei penale in care Toma este “suspect de…

- David Pușcaș, fiul vitreg Luminiței Anghel, face acuzații extrem de grave la adresa soțului mamei sale. El susține ca Silviu Dumitriade l-a batut cu pumnii și picioarele și era tot timpul pedepsit in casa.

- Justin Trudeau a vizitat in aceste ultime zile Ucraina, aoclo unde s-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski. Premierul Canadei a mers in orașul puternic afectat de razboi, Irpin, moment in care a vazut cu proprii ochi catastrofa comisa in acest razboi sangeros comandat de Vladimir Putin. Vladimir…

- Deputatul AUR, Ioan Mihai Lasca, este judecat de unul singur pentru skimming. Mai exact, politicianul este acuzat ca a copiat datele de pe diferite carduri folosite la bancomate. Decizia a fost luata in ciuda faptului ca Tribunalul Bihor a notat in motivare ca politicianul AUR trebuie judecat alaturi…

- Leo și Nora au facut ieri, in Casa Mireasa Capriciile - Iubirii, marele anunț, acela fiind ca nu mai formeaza un cuplu. Ei bine, cu toate astea, discuțiile pe baza acestui subiect nu au incetat, ba chiar s-au intensificat, mai ales intre Leo și doamna Dana. Iata ce replici acide s-au aruncat astazi…