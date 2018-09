Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat vineri anuntul licitatiei publice pentru achizitionarea de ceramica romaneasca destinata promovarii in perioada premergatoare si din timpul exercitarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Costul estimat este de 2.898.750 de lei.

- Alexandru Moldovan Implinirea a 50 de ani de la infiintarea Gradinii Botanice Jibou va fi marcata, in perioada 7-9 septembrie, prin organizarea unui simpozion la care si-au anuntat participarea specialisti in botanica din intreaga tara. ‘In perioada 7-9 septembrie gazduim simpozionul dedicat implinirii…

- Peste 300 de accidente rutiere s-au petrecut in prima jumatate a acestui an in judetul Bistrita-Nasaud, in crestere fata de perioada similara a anului trecut. Dintre acestea, circa 40% au fost raportate ca fiind accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 14 persoane și ranirea grava a altor 124…

- Telekom Romania Mobile Communications a primit o amenda de 500.000 de lei de la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații - ANCOM, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral cumpara un buldozer pentru care va achita circa un milion de lei. Ofertele de participare la aceasta licitatie pot fi depuse pana pe data de 14 septembrie 2018, ora 15.00, urmand sa fie deschise in aceeasi zi. Perioada de garantie acordata pentru utilaj…