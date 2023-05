Ceramica de la Horezu, made în Bulgaria V-ați cumparat recent produse de ceramica de la Horezu? Vi s-a parut ca ați facut o afacere? S-ar putea sa nu fie chiar așa. Sute se produse contrafacute, respectiv oale, farfurii, ulcioare, ceasuri, castroane, cani au fost gasite de polițiști la un comerciant din renumita zona valceana. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat controale de amploare la comercianții de ceramica din Horezu, iar surprizele nu au intarziat sa apara, scriu jurnaliștii de la Se intampla in Valcea . Controalele au avut loc dupa ce in zona respectiva s-au inmulțit tarabele celor care… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

