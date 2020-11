Cer variabil și vreme plăcută Joi, temperaturile cresc ușor in jurul amiezii. Soarele rasare la ora 07:32. La munte vor cadea precipitații slabe sub forma de lapovița, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Pe alocuri, in zonele joase, se va semnala ceața, mai ales dimineața și noaptea. Peste zi vom avea perioade de nori și soare, iar vantul va sufla slab și moderat. Soarele apune la ora 16:55. Temperaturile minime se vor inregistra in jurul valorii de 3 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 9 grade. Vineri, temperaturile scad. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

