Cer variabil și temperaturi ridicate Sambata, vremea ramane deosebit de calda pentru media din calendar. Soarele rasare la ora 06:11. Instabilitatea atmosefrica se va menține ridicata prin innorari temporar accentuate, iar pe alocuri acestea vor fi insoțite de descarcari electrice de scurta durata. Vantul va bate de la slab spre moderat, cu intensificari la munte. Soarele va apune la ora 20:38. Minimele zilei se vor incadra intre 10 și 12 grade, iar cele maxime intre 15 și 20 de grade. Duminica, instabilitate atmosferica pe arii extinse. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, vremea este mai calda fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:22. In primele ore ale dimineții cerul va fi senin, iar spre amiaza cerul va deveni parțial noros și pe arii extinse vor cadea precipitații ușoare de ploaie. Vantul va sufla de la moderat spre tare cu unele intensificari,…

- Joi, temperaturile se apropie de normalul perioadei din calendar. Soarele rasare la ora 06:26. Dimineața, valorile termice se vor menține ușor mai scazute comparativ cu aceeași perioada multianuala. In prima parte a zilei soarele va domina cerul, ca spre dupa-masa și seara acesta sa se ascunda printre…

- Vremea 27 martie. Astazi procesul de incalzire a vremii va continua, astfel ca maximele termice vor fi cuprinse intre 9 si 19 grade, cu cele mai scazute valori in estul Transilvaniei si pe litoral. Cerul va fi variabil in regiunile sudice si mai mult senin in rest.Vremea 27 martie. Vantul va avea intensificari…

- Pentru a doua decada a lunii martie, vremea devine deosebit de calda cu cer variabil spre senin. Soarele rasare la ora 06.44. Dimineața, se va semnala ceața. Vantul va sufla slab spre moderat. La munte vantul va sufla tare cu rafale de peste 70 km/h. Soarele va apune la ora 18.31. Temperaturile minime…

- Sambata, temperaturile sunt peste valorile normale ale perioadei. Soarele rasare la ora 06:53. De dimineața și spre seara se vor inregistra ploi, iar cantitațile de apa pot depași 15 litri/mp. Peste zi cerul va fi predominant noros, dar vor fi și momente cu soare. La munte vor fi precipitații de…

- Astazi, ne vom aștepta la temperaturi cu mult peste normalul lunii martie. Soarele va rasari la ora 07:00. Ca aspect, chiar daca e foarte cald, pe cer vor domina norii. Spre seara și la noapte, pe arii restranse vor cadea precipitații, cu caracter de averse insoțite de descarcari electrice. La munte,…

- Astazi, vremea este cu mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Șoarele rasare la ora 07:04. In cursul zilei cerul se va innora treptat. Spre seara se asteapta ploi. La munte precipitațiile vor fi mixte. Vantul va sufla cu intensificari mai ales in zonele montane inalte. Soarele…

- Astazi, in tara, cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca, termometrele vor arata opt grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei se asteapta zece grade. La Tiraspol, Leova si Comrat vor fi 12 grade, iar la Cahul cu unul mai mult.