Cer variabil și răcoare Joi, nu va mai ploua, dar temperaturile se vor menține modeste. Soarele rasare la ora 6:48. Cerul va fi impanzit de nori, iar vantul va sufla cu intensificari pe arii extinse. Soarele va apune la ora 20:07. Temperaturile minime se vor incadra intre 11 și 14 grade, iar cele maxime intre 16 și 18 grade. Vineri, valorile termice sunt in creștere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi usor mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate, indeosebi in cursul dupa-amiezii si al noptii si pe arii extinse se vor semnala ploi si cu caracter de aversa. Local indeosebi la munte, cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp, izolat 20..25…

- Cerul va fi variabil, cu innorari in centrul, estul si sud-estul tarii, precum si in zonele montane si submontane, unde pe arii restranse vor fi averse si descarcari electrice. Izolat, mai ales in Carpatii Meridionali, in dealurile subcarpatice ale Munteniei si in Dobrogea vor fi cantitati de apa mai…

- Duminica, soarele ne va surade și va rasari la ora 06:35. In general, cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi in creștere. Vantul va sufla slab spre moderat, doar spre seara cerul va deveni parțial noros. Soarele va apune la ora 20:27. Minimele zilei se vor inregistra intre 19 și 14 grade, iar…

- Vineri, vremea se racește, Soarele rasare la ora 06:15. In aceasta noapte cerul va fi mai mult noros cu șanse de ploaie spre sfarșitul intervalului. Izolat, dimineața in zonele depresionare e posibil sa apara ceața. Peste zi, norii vor imparții cerul cu soarele, iar temperaturile se vor situa sub…

- Astazi, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile sudice si sud-estice pe alocuri va fi canicula, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, dar, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de…

- Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:05. Temperaturile nocturne și cele din primele ore ale dimineții vor depași 21 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar innorarile de furtuna vor fi prezente pana spre seara cand cerul va deveni mai mult senin. Vantul va bate slab…

- Astazi, Vremea va fi in general frumoasa, iar in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa in jurul normelor perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza, cand pe arii restranse in Moldova, Transilvania, precum si zona Carpatilor Orientali si Meridionali, vor fi…

- Temperaturile vor ajunge la 36 de grade saptamana viitoare in București, conform meteorologilor. Seara sunt așteptate ploi și vijelii. Vremea va deveni caniculara saptamana viitoare, cu temperaturi de pana la 36 de grade, dar pe timpul dupa-amiezelor și serilor sunt așteptate ploi și vijelii. Astazi…