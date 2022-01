Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +4 și +6 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -5 grade. Presiunea amtosferica ridicata.

- Meteorologii anunța pentru astazi ninsori slabe la nordul țara, iar in centru și regiunea de sud cer variabil. Maximele vor oscila intre +5 și +7 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -5 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre -4 și -6 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -12 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +12 și +13 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +5 și +6 grade. Presiunea atmosferica va fi inalta.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +14 și +15 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre -2 și -3 grade. Presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații. Maximele vor oscila intre +17 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +10 și +12 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi ridicata, iar incepand cu saptamana viitoare, vremea se racește semnificativ.

- Inca o zi de primavara in luna noiembrie. Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații. Maximele vor oscila intre +19 și +21 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +10 și +12 grade Celsius. Incepand cu saptamana viitoare, vremea se racește semnificativ.

- Joi, meteorologii anunța cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca se asteapta 16 grade, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei si Tiraspol sunt prognozate 18 grade Celsius. La Leova si Comrat maxima va fi de 19 grade, iar la Cahul de 21.