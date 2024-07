Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu cer variabil pe parcursul zilei. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu sunt așteptate precipitații, iar acesta este detaliul semnificativ al prognozei meteorologice pentru ziua de astazi.

- In intervalul 21 iunie, ora 10:00 - 22 iunie, ora 10:00, in Capitala, valul de caldura va persista, dar va diminua usor in intensitate, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va putea atinge pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin si vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima,…

- Astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu cerul variind de la senin la parțial noros. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, se așteapta o zi fara precipitații, marcand astfel o vreme ideala pentru activitațile in aer liber.

- Luni, vremea va fi calduroasa in jumatatea de sud a teritoriului, chiar caniculara in Oltenia și Muntenia unde și disconfortul termic va fi in creștere, așadar soarele va straluci pe tot parcursul zilei. Insa, spre seara, ne vor vizita cațiva nori ce vor aduce ploi in Maramureș, Moldova, Muntenia, Transilvania…

- Dambovițenii au parte de un inceput de saptamana cu soare, cer senin și temperaturi ce vor atinge ziua o maxima de 33 de grade Celsius la umbra. Pe parcursul nopții, minimele vor fi 18-19 grade, iar cerul se va menține senin. Pana la acest moment nu au fost emise avertizari meteorologice. Pe parcursul…

- Astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu o ușoara tendința de innorare spre seara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, este de așteptat ca vremea sa ramana uscata pe tot parcursul zilei.

- Moldova se confrunta astazi cu o zi predominant innorata. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai notabil aspect al prognozei este probabilitatea crescuta de ploaie, care va marca vremea pe parcursul intregii zile.

- Astazi, Moldova se bucura de o vreme predominant insorita, cu ocazionale innorari temporare. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, este posibila apariția unor precipitații slabe in unele regiuni.