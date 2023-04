Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se amelioreaza un pic, din punct de vedere termic. Condițiile pentru precipitații se mențin, noaptea izolat vor cadea precipitații slabe sub forma de ploaie și lapovița, ziua predominant sub forma de ploaie. Vantul va sufla slab la moderat din sud-est, anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

- Meteorologii anunța in weekend de vreme calda. Dar, sambata, este posibil sa cada și cațiva stropi de ploaie. Vremea se menține calda in special in ziua de sambata, cand vom avea ziua temperaturi de pana la +18ºC. Pe arii extinse va ploua ziua și pe parcursul nopții. Sambata noaptea, temperatura minima…

- Ultima zi de munca nu ne va surprinde cu nimic nou. Meteorologii anunța pentru astazi, 3 februarie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Precipitații esențiale nu se prevad, cu excepția nordului, unde izolat la noapte vor cadea ninsori ușoare. Din acest motiv se vor crea condiții pentru formarea ghețușului…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru joi, 2 februarie, cer variabil, fara precipitații. Vantul va sufla dinspre sud-vest slab pana la moderat, cu unele rafale in zonele mai inalte. Regimul termic ramane neschimbat – valorile minime indicate de termometre noaptea se vor situa intre…

- Vremea va avea astazi același caracter cu ninsori slabe, doar ca de aceasta data doar in nordul țarii, in restul teritoriului fara precipitații esențiale. Pe arii restranse ghețușul de pe drumuri va continua sa de-a batai de cap. Vantul va sufla din sud-vest slab la moderat, anunța Serviciul Hidrometeorologic…

- Vremea calda treptat se retrage, din cauza influenței unor mase de aer rece din nord-estul continentului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza pentru duminica, 22 ianuarie, cer noros, fara precipitații esențiale. Vantul sud-estic se domolește și va sufla slab pana la moderat dinspre…

- Vreme deosebit de calda pentru perioada aceasta din an in Capitala. Meteorologii anunța maxime de pana la 20 de grade incepand din 17 ianuarie. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 – 17.01.2023 ORA 08:00 Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața.…

- La malul marii , in intervalul 14.01.2023 ora 08:00 15.01.2023 ora 08:00, vremea va fi inchisa. Cerul va fi noros si indeosebi dupa amiaza si noaptea, pe arii restranse va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 6 grade, iar cele minime intre 0 si…