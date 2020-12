Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, cerul va fi noros, iar in nordul tarii va cadea lapovita. La Briceni si Soroca sunt anuntate doua grade, iar la Balti vor fi trei grade. La Orhei se asteapta patru grade, la Tiraspol cinci, iar la Leova sase grade. La Cahul si Comrat maxima va fi de sapte grade.

- Mai este foarte puțin și intram oficial in iarna. Pana acum, vremea a fost de partea noastra, temperaturile inregistrate fiind mai ridicate decat in mod normal, dar lucrurile urmeaza sa se schimbe. Meteorologii anunța o racire semnificativa și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare de la inceputul…

- CHIȘINAU, 17 nov - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5 și +8 grade Celsius in nordul țarii, +6 și +9 grade vor fi in centru, iar in sudul republicii sunt prognozate +7 și +10 grade. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de mohorata la inceputul saptamanii, la Cluj, fiind anunțat cer noros și precipitații.Astfel, lunii, temperaturile vor fi cuprinse intre 6 grade Celsius și 0 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și se anunța ceața.Marți, vremea se va mai incalzi…

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea seva raci considerabil la Cluj, la inceputul acestei saptamani, fiind prognozate și precipitații.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 22 grade Celsius și 8 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Vremea se racește subit marți, valorile termice fiind…

- Dupa aproape o saptamana cu temperaturi de vara, cu maxime termice de pana la 29 grade, vremea se va raci brusc in acest weekend, anunța meteorologii.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 22 grade Celsius și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Sambata, vremea se va menține destul de…

Meteorologii au emis o prognoza meteo pentru Transilvania, valabila pe pana la sfarșitul lunii septembrie.