Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi ninsori pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +2 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -10 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Vremea se va raci in weekend in București, astfel ca temperaturile vor ajunge de la 8-9 grade vineri la 1 grad Celsius duminica, a anunțat ANM. Sunt posibile și ninsori in acest weekend. Potrivit meteorologilor vineri noaptea este posibil sa ninga, iar sambata va ploua. Vineri, 3 februarie, cerul va…

- Ultima zi de munca nu ne va surprinde cu nimic nou. Meteorologii anunța pentru astazi, 3 februarie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Precipitații esențiale nu se prevad, cu excepția nordului, unde izolat la noapte vor cadea ninsori ușoare. Din acest motiv se vor crea condiții pentru formarea ghețușului…

- Vom avea o vreme mai calda decat in mod obisnuit, cu maxime intre 4 si 12 grade si minime intre -2 si 4 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii sub forma de ploi locale, reduse cantitativ. Acestea vor fi insotite de intensificari de scurta durata ale vantului. Vremea va fi destul de calda in partea…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +4 și +9 grade, pe timp de zi. Pe timp de noapte, minimele vor cobori pana la 0..+5 grade Celsius.

- In Dobrogea, in intervalul 07.12.2022 ora 08:00 08.12.2022 ora 08:00 vremea va fi inchisa, dar se va incalzi.Cerul va fi noros si, local, se vor semnala ploi slabe sau burnita. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre 4 si 8 grade.…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, parțial noros, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii, cu maxime de pana la +5 grade Celsius. Pe timp de noapte, minimele vor cobori pana la -3 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +8 și+13ºC pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 0 grade Celsius. Vantul va sufla din sectorul de sud slab spre moderat.