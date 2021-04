Cer modificarea legii ca să crească salariile la o companie cu pierderi Noi discuții sunt programate joi intre sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia. Principala tema a discuțiilor vizeaza posibilitatea creșterii de salarii la companie. Angajații companiei energetice sunt nemulțumiți de nivelul lefurilor și le-au solicitat reprezentanților sindicali sa obțina majorari de salarii. Este vizata o creștere care sa acopere macar inflația pe ultimul an. Negocierile sunt intarziate cu o luna de zile. Acestea ar fi trebuit sa debuteze in luna martie, iar creșterile posibile de salarii ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 aprilie. Nu mai este insa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

