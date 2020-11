Cer înnorat și ploi slabe Joi, vremea se menține in general inchisa. Soarele rasare la ora 07:13. Inca din prima parte a zilei și pana spre seara temperaturile se mențin constante și ridicate pentru aceasta data calendaristica. In zona noastra, posibil sa cada precipitați ușoare, mai ales dimineața. Soarele apune la ora 17:10. Temperaturile se vor incadra intre 11 și 13 grade. Valorile termice sunt in scadere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea/ Cald, cald, dar vin ninsorile. Meteorologii au dat publicitații prognoza pe urmatoarele doua saptamani. Astfel, conform specialiștilor, saptamana aceasta media temperaturilor este in creștere și se vor depași 17- 18 grade in timpul zilei. Saptamana viitoare, insa, valorile termice scad și vor…

- Luni, soarele va fi mai puțin generos și va rasari la ora 07:09. Posibil sa apara ceața și bruma, la orele dimineții. Pana spre amiaza zilei, cerul va fi predominant noros, apoi posibil sa iși faca timid apariția cateva raze de soare. Vantul va bate slab spre moderat. In zonele inalte vor fi perioade…

- Sambata, 10 octombrie 2020, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in estul, sud-estul, centrul țarii, precum și la munte, unde pe alocuri va ploua in general slab. Vantul va sufla slab și moderat, conform stirimeteo.com. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 și 23 de grade Celsius, iar…

- Meteorologii anunta pentru urmatoarele patru saptamani temperaturi peste normalul perioadei. Saptamana 12 – 19 octombrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in jumatatea…

- Vremea cu temperaturi ridicate se menține și in aceasta zi. Soarele rasare la ora 07:03. Luni, cerul va fi senin fara pata de nori pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor fi ridicate, astfel ca, in zona noastra, valoarea maxima resimțita se va situa in jurul valorii de 29 de grade. Soarele va apune…

- Sambata, soarele va domina cerul și va rasari la ora 06:36. Aerul va fi greu respirabil din cauza indicelui ridicat de temperatura-umezeala. Spre seara, temperaturile se vor menține calde, iar soarele va apune la ora 20:24. Valorile maxime resimțite se vor situa intre 29 și 32 de grade. …

- Joi, cerul va fi in mare parte innorat. Soarele rasare la ora 06:33. In unele zone va continua sa cada ploi ușoare. Temperaturile cresc ușor, dar spre seara pe alocuri, ploile vor fi ceva mai intense și insoțite de fenomene electrice. Se va forma condiții de cadere a grindinei, iar vantul va avea…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani anunța temperaturi mai mari decat cele normale in intervalul 10 august - 7 septembrie, cu excepția unei singure saptamani, conform ANM. In vestul țarii se anunța ploi, in timp ce in sud precipitațiile vor lipsi.Citește și: Elena Udrea exulta…