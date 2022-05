Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a reușit vineri, intr-o singura zi, sa captureze unsprezece lunetiști ruși, in timpul luptelor din regiunea Harkov. Informația a fost facuta publica de Serviciul de Securitate al Forțelor Armate, SBU, pe contul de Telegram. Purtatorul de cuvant al SBU, Artem Dehtiarenko, a declarat:…

- Trupele rusești au lansat mai multe rachete asupra Odesei, iar un video postat pe rețele de socializare indica faptul ca ar fi fost lovit un bloc de locuințe. Administrația militara regionala face apel catre localnici sa nu posteze fotografii și videoclipuri cu locurile de atac și sa nu dea adrese,…

- Trupele ruse au deschis focul asupra unui autobuz de evacuare cu 25 de persoane la bord, in orasul Popasna, a declarat, vineri, seful administratiei militare regionale Lugansk, Serhii Haidai, pe contul de Telegram, relateaza CNN, citat de News.ro . ”Aceasta evacuare a fost speciala si extrem de periculoasa.…

- Fortele ruse au inceput sa se retraga din instalatia nucleara de la Cernobil, asupra careia au preluat controlul inca din prima zi a invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie, anunta joi agentia nucleara ucraineana Energoatom, relateaza AFP. Trupele care ocupau Centrala Nucleara avariata de la Cernobil…

- Trupele ruse au eliberat-o pe jurnalista Viktoria Roshchina dupa ce a fost pusa "sub presiune" sa se inregistreze in timp ce afirma ca armata rusa i-a salvat viata, relateaza site-ul ucrainean Ukrayinska Pravda (UP), citat de BBC. Presa pro-rusa si canalele Telegram au publicat un videoclip in care…

- Armata ucraineana a anunțat, la primele ore ale dimineții, ca parașutiști ruși au aterizat in Harkov, oraș aflat sub asediu. “Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov (…) si au atacat un spital” local, potrivit unui comunicat online publicat pe reteaua Telegram, potrivit BBC . Lupte intense sunt desfasurare,…

- UPDATE 13.00 Gigantul Gazprom a anunțat ca livrarile de gaze naturale catre Europa, prin Ucraina, se desfașoara conform graficelor stabilite.UPDATE 12:20 Kremlinul a anunțat ca "este in continuare deschis negocierilor", pe teritoriul Belarusului și așteapta un raspuns din partea oficialilor ucraineni…

- Situatia de acum este amenintatoare pentru Kiev, fara sa exagerez. Noaptea si dimineata vor fi dificile, a spus Klitschko, fostul luptator devenit primar, in postarea publicata pe canalul Telegram. Trupele ruse sunt foarte aproape de capitala. Grupurile de sabotaj neutralizeaza armata si organele…