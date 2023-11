Stiri pe aceeasi tema

- Cum am reacționa daca s-ar dovedi brusc ca unul dintre cei mai influenți politicieni estoni se afla in secret la Moscova in ziua in care Rusia a invadat Ucraina? Exact așa s-a comportat Ion Ceban, primarul Chișinaului, capitala Moldovei , și mare favorit la viitoarele alegeri locale, se intreaba jurnaliștii…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat luni ca fortele ruse au doborat opt rachete ucrainene care se indreptau spre Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014 si care este vizata cu regularitate de armata Kievului, potrivit AFP.

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters.

- Rusia va finaliza conducta pentru aprovizionarea Chinei cu gaze - Power of Siberia 2 - care ar urma sa traverseze Mongolia, a anuntat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak, pentru o revista a Ministerului Energiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Moscova vrea ca prin conducta de 2.600 km…

- Moscova vine cu o reacție la acuzațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, precum ca Rusia incearca sa influențeze procesele democratice de la Chișinau și sa se implice in alegeri. Potrivit purtatorului de cuvant al MID-ului rus, Maria Zaharova, autoritațile moldovene se fac vinovate de toate…

- Președintele rus Vladimi Putin l-a primit luni la Soci - stațiunea turistica de pe malul Marii Negre, aflata in sudul Rusiei - pe omologul sau turc Recep Erdogan. Putin s-a aratat „deschis la discuții” in privința acordului privind cerealele, abandonat de Moscova in luna iulie și pe care Ankara incearca…

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, in special spre Europa, aproape s-au…

- Administrația Vladimir Putin a lansat deja alegerile anticipate in Ucraina. Conducerile impuse de ruși din zonele ocupate Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson au deschis deja votul anticipat.Sunt pregatirile pentru scrutinul din 10 septembrie din cele 4 zone ocupate din Ucraina, anexate ilegal in…