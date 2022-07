CEPA: Polonia a devenit gigantul militar al Flancului Estic

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile in jurul enclavei ruse Kaliningrad, dupa ce Lituania a interzis tranzitul de marfuri rusesti sanctionate de UE pe teritoriul ei, risca sa atraga acest teritoriu strategic de la Marea Baltica in razboiul din Ucraina, relateaza CNN. Punctul vulnerabil al NATO pe flancul estic este Coridorul…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a calatorit astazi cu trenul pana la Kiev, unde s-a alaturat altor trei lideri europeni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi, care au venit din Polonia, tot cu trenul. Liderii vor avea convorbiri, urmate…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO. Speram ca pasii care mai sunt necesari pe plan intern pentru luarea acestei decizii sa fie facuti in urmatoarele cateva zile", au afirmat Niinisto si Marin, intr-un comunicat de presa comun.O conferinta de presa a executivului cu privire…

- Presedintele Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite nu vor lasa Moscova sa intimideze tarile europene amenintandu-le ca le vor priva de resurse energetice, dupa ce au fost oprite livrarile de gaz catre Polonia si Bulgaria, transmite AFP. ‘Nu ii vom lasa sa isi ii foloseasca rezervele de petrol sau…

- ”Consideram ca este posibila o conversie a platilor conforma cu legea sanctiunilor si decretul rus. Uniper va continua sa plateasca in euro. Uniper este in tratative cu partenerul sau contractual cu privire la modalitatile concrete de plata si este, de asemenea, in stransa coordonare cu guvernul german”,…

- UPDATE 1 Gigantul energetic rus Gazprom spune ca a intrerupt toate livrarile de gaze atat catre Bulgaria, cat și catre Polonia, dupa ce ambele țari au refuzat sa plateasca in ruble, informeaza BBC. Anterior, furnizorii de energie din Polonia și Bulgaria au anunțat ca au primit notificari oficiale de…

- „O nava a marinei spaniole, Ysabel, a plecat azi dintr-un port spaniol cu destinatia Polonia, incarcata cu 200 de tone de munitie moderna si material”, a spus Sanchez intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul danez Mette Frederiksen.„Nava transporta…