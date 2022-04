Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Razboi in Ucraina, ziua 60. Armata lui Putin continua sa bombardeze orasele din Ucraina. Capitanul Sviatoslav Palamar, comandantul adjunct al regimentului ucrainean Azov, a declarat duminica ca forțele ruse continua sa bombardeze orașul Mariupol, sublinii

- Ministerul Apararii al Marii Britanii spune ca forțele armate ale Rusiei incearca sa substituie pierderile tot mai mari in Ucraina prin creșterea numarului de trupe cu personal care a fost eliberat din serviciul militar din 2012. Intr-o actualizare a informațiilor, pe Twitter, ministerul a mai spus…

- Armata ucraineana a lovit o racheta deasupra Kievului, dar resturile acesteia au lovit un bloc. Conform forțelor de intervenție, cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite. 30 de persoane au fost evacuate , iar o parte din structura blocului a cedat la etajele superioare. Presedintele american,…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- Parlamentul Rusiei a adoptat vineri, 4 martie, o lege care impune o pedeapsa de 15 ani de inchisoare pentru difuzarea intenționata de „informații false” despre forțele armate ale Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina. Denunțand un razboi informațional, autoritațile ruse susțin ca „știrile false”…

- Cristian Tudor Popescu a relatat in ultimul sau editorial situația prin care trece astazi Ucraina. “Astazi, 2 martie, peste Prut se ține Ziua Memoriei, pentru cei uciși. Se implinesc 30 de ani de la razboiul din Transnistria, intre polițiștii și voluntarii Republicii Moldova (țara nu avea inca armata)…

- Ucrainenii care lucreaza la companiile de tehnologie occidentale se unesc pentru a-și ajuta patria asediata, cu scopul de a distruge site-urile web de dezinformare, de a incuraja rușii sa se intoarca impotriva guvernului lor și de a accelera livrarea de materiale medicale. Ei cauta, prin campanii și…